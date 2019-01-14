İzmit'in cadde ve sokakları sürekli temizleniyor

İzmit sokakları, belediye ekiplerince periyodik olarak temizleniyor. Şehrin dört bir yanında 7 gün 24 saat temizlik hizmetinin aksatılmadan sürdürüldüğünü söyleyen İzmit Belediyesi yetkilileri, “192 süpürgeci personel ile 2046 sokak gün aşırı, ana arterlerde her gün düzenli şekilde süpürülmektedir. Ayrıca 10 adet süpürge aracı, 5 adet araçla haftada 635 sokak ve 110 ana arter de temizlik çalışması yapılıyor. Araçlı, araçsız süpürge hizmetinin yanı yol sıra yıkama çalışmalarımızı da düzenli bir şekilde sürdürüyoruz. 11 adet arasöz, 22 personel ile cadde ve sokaklar başta olmak üzere 91 okul, 133 adet cami, 30 köy meydanı, 23 semt pazarı tazyikli suyla yıkanmaktadır. Bütün çabamız daha temiz ve yaşanabilir İzmit içindir” şeklinde konuştular.