İzmit'in gençlik korosundan yılın ilk konseri

İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu yılın ilk konserini verdi. Şef Kenan Serhat İnce yönetimindeki 50 kişiden oluşan koronun Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 saat süren konserde Türk halk Müziği'nin eşsiz eserleri, Kocaeliler için seslendirdi. Ücretsiz olarak verilen konseri İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç da takip etti. Seslendirilen türkülere eşlik eden Oruç, konser sonunda koronun şefi Serhat İnce'ye çiçek vererek teşekkür etti.