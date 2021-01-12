İzmit'in gri duvarlarına renk geliyor

İzmit'in pek çok gri duvarı renklendirilmeye devam ediyor. Son olarak Yuvam Akarca bölgesindeki gri duvarlar, tasarımcıların çizdiği renkli görsellerle renk sanatını yansıttı. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü Master Art Sanat ekibinin uluslararası sanatçıları tarafından yapılan çalışmalarda doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramları ortaya çıkarmak amacıyla doğadan ilham alan renkler kullanılıyor.