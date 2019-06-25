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İzmit'in ihaleleri canlı yayınlanıyor

İzmit Belediyesi’ndeki ihaleler, Fatma Kaplan Hürriyet’in belediye başkanı olmasından sonra canlı yayınlanmaya başlandı.

İzmit Belediyesi'ndeki ihaleler, Fatma Kaplan Hürriyet'in belediye başkanı olmasından sonra canlı yayınlanmaya başlandı.


Şeffaflık ilkesi çerçevesinde belediyede yapılan bütün ihaleler sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından mahallelerde alt yapı çalışması sonrası parke kaldırım, parke yolların bakım onarım ve yapım işi için düzenlenen ihaleye 6 firma katılım sağladı. Belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan 351 bin lira muhammen bedelli ihalede en düşük teklif 210 bin 300 lira, en yüksek teklif ise 268 bin 490 lira ile verildi. 120 gün süreli ihaleyi kazanan firmanın tekliflerin incelenmesinin ardından açıklanacak.

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