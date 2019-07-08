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İzmit'in ihalelerinde büyük ilgi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleler büyük ilgi görüyor.


İzmit Belediyesi, hizmet alımları kapsamında düzenlediği ve internet üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalelere yoğun teklif geliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen parke, yol, bakım, onarım ve yapım ihalesine 12 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 813 bin 598 lira olan ihaleye katılan en yüksek teklif 565 bin 795 lira ile en düşük teklif ise 436 bin 685 lira olarak verildi. İşin yapım süresi 120 gün olan ihalede kazanan firma, tekliflerin komisyonca incelenmesinden sonra belli olacak.

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