Kentin tarihi değerine sahip çıkan ve turizm potansiyelini arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle İzmit'in incisi Kapanca Sokak hak ettiği değere kavuşuyor.

İzmit'in tarihi değerlerini ön plana çıkaracak çalışmalar yapan, kentte kültür ve sanat etkinliklerini arttıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kapanca Sokağın turistik değerine kavuşması için büyük çaba harcadı. Süleyman Paşa Hamamı ve Şehr-i İzmit Kafe kente kazandırıldı, bölgede bakım işlemleri gerçekleştirildi. Bölgenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen İzmit Belediyesi önemli akademisyenlerle ev ev dolaşarak anket çalışması gerçekleştirdi. Halkın fikrini alarak çalışmalarına yön veren İzmit Belediyesi, vatandaşların yönlendirmesi ile yol haritasını belirledi. 8 ay süren çalışmaların ardından bölgedeki binaların nasıl daha işlevsel kullanılacağı planlandı.

İzmit Belediyesi, çalışmalar çerçevesinde Şiir ve Edebiyat Evi'ni hayata geçirdi. Aydili Sanat Derneği ile işbirliği içerisinde Ruşen Hakkı anısına açılan Şiir ve Edebiyat Evi, sanatseverlerin İzmit'teki ilk adreslerinden biri olmayı başardı. Bölgede satın alınmamış tek yapı olan Kalender Korkmaz Evi İzmit Belediyesi tarafından satın alındı. Bölge ile bağlantısı olan ve Yeşilçam'ın ustası Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği tarihi yapı kamulaştırıldı. Yıllarca atıl halde olan Yeşil Konak, İzmit Belediyesince 3 yılda en az 50 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Evi'ne dönüştürüldü. Ferdane Hanım konağının kurul süreçlerinin ardından restorasyon çalışmaları başlatıldı. Küçük Hamamda kültürel etkinlikler ve sergiler gerçekleştirildi. Kapanca Sokak için İstanbul Kültür Platformu ile bir araya gelen İzmit Belediyesi bu alanı kültür rotalarının içine eklenmesi için çalışmalar başlattı. İtalya'dan başlayan ve Demre'ye kadar uzanan Avrasya Kültür Rotaları Derneği ile protokol yapan İzmit Belediyesi, bu alanın Paşasuyu ile birlikte kültür rotası olduğunu tescilledi ve yurtdışı yürüyüş meraklıları için bulunabilir hale getirdi. Bölgede yer alan Basın Müzesi için daha işlevsel olma noktasında çalışmalar başlatıldı. Sanayi Odasına ait yapının daha işlevsel kullanılması adına görüşmeler devam ediyor. Güllü Konak ismindeki binayı geri alan İzmit Belediyesi yapıyı Kadın Hafıza Merkezi, atölyeler ve Dantel Müzesi haline getirecek. Ayrıca aynı yerde bir oyuncak müzesi yapımı için çalışmalar devam ediyor.