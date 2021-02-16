İzmit'in kırsalında ve merkezinde kar mesaisi

Yoğun kar yağışıyla birlikte tüm köylere ve ilçenin yüksek kesimlerine ulaşan İzmit Belediyesi, küreme ve tuzlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler, hem ara sokaklar ve köy yolları, hem de İzmit Belediyesi yetki alanı dışında olsa bile ana arterlerde çalışmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri Durhasan, Tüysüzler, Şirintepe, Balören, Sultaniye, Ağaköy, Akmeşe, Çayırköy, Cedit, Terzibayırı, Topçular, Çavuşoğlu, Yenice, Yuvam Akarca, Solaklar, Düğmeciler, Eseler, Gültepe, Biberoğlu, Bağlıca, Sofuoğlu, Hasanoğlu, Kozluca, Orhaniye, Kulfallı, Akpınar Toki, Mandıra, Recepköy, Arpalık İhsaniye, Orhan, Çubuklubala, Çeribaşılar, Kuloğlu, Tavşantepe, Çubuklu Osmaniye, Mecidiye, Kısalar, Sadıklar, Hatipköy, Çağırgan, Hakkaniye mahalleleri başta olmak üzere, önceki geceden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.