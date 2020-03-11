İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'in kızları, Kırklareli'de avantaj yakaladı

İzmit Belediyesipor U-18 Kadın Basketbol takımı, 1.

Bölge Şampiyonası'nda aldığı iki galibiyet ile avantaj yakaladı.


Kırklareli'de yapılan U-18 Kızlar 1. Bölge Şampiyonası'nda mücadele eden İzmit Belediyespor U-18 Basketbol Takımı, oynadığı 2 maçı da kazanarak üst tura katılabilmek için büyük avantaj sağladı. Şampiyonanın ilk gününde Bursa temsilcisi Fastline Gençlik ile karşılaşan İzmitli Kızlar, karşılaşmayı 70-49 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Gruptaki 2. maçında ise İstanbul temsilcisi Dinamo Spor ile karşılaşan İzmit Belediyespor, karşılaşmayı 62-41 gibi net bir skorla kazandı.


Bir üst tura çıkmak için büyük avantaj yakalayan İzmit Belediyespor, gruptaki son maçını Yalova Zirve Gençlik ile oynayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.