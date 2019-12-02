İzmit'in köy yolları modernleşiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarını mahalle statüsü kazanan köy yollarında da yapıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafında alt yapı çalışmaları nedeniyle yolları bozulan İzmit ilçesi Gedikli ve Zeytinburnu köylerine asfalt serimi yapıldı. Gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları ile Gedikli ve Zeytinburnu köy yollarının konforu arttırılarak vatandaşların memnuniyeti sağlandı. İzmit ilçesi köy yollarındaki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden ekipler, Gedikli Mahallesi Mancarcı bölgesini asfaltladı. Çalışma kapsamında 500 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki yola 470 ton PMT malzeme ve 635 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Mahallesi Civcivoğlu bölgesinde de çalışma gerçekleştiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 950 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki yolda da üst yapı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar dahilinde 120 ton PMT malzeme ve bin 209 ton asfalt serimi yapıldı.