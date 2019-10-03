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İzmit'in köylerinde temizlik seferberliği

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri köylerde temizlik seferberliğine devam ediyor.


İzmit sınırları içerisinde bulunan köyler, şehir merkezinde olduğu gibi programlı bir şekilde temizleniyor. Oluşturulan mobil ekiplerle köy meydanları, cami ve okul bahçeleri, mesire alanları süpürülüp, arozözlerle yıkanıp temizleniyor. Köylere gelişigüzel atılan moloz ev eşyaları ve bahçe atıkları da iş makinası ve kamyonlarla temizlenerek köylerin daha güzel bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor. Bu kapsamda Elmacık, Erikli, Ahmethacılar, Bağlıca, Ömerli, Selimköy, Kaymaz, Sepetçi Mahallelerinde gelişigüzel olarak atılan tüm atıklar tek tek temizlendi.


Köy halkı yaşadıkları alanın düzenli olarak temizlenmesinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

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