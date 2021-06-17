İzmit'in kurtuluşunun 100.yılı coşkuyla kutlanacak

İzmit Belediyesi İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını sürpriz etkinliklerle kutlayacak.

İzmit Belediyesi, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Milli bayramları ve kurtuluş günlerini bütün vatandaşlarla birlikte kutlayan İzmit Belediyesi bu yıl da çeşitli programlar hazırlıyor. 6 günlük etkinlik takvimi hazırlayan İzmit Belediyesi, 28 Haziran kutlamalarının ilk üç günde İzmit Kent Merkezi'nde her kesime hitap edecek programlar düzenleyecek. Milli mücadele döneminde ve İzmit'in kurtuluşunda cesurca direnen kahramanlarımızı anarak başlayacak olan programlar kortejle sürecek.

Sergiler, gösteriler, yarışmalar, ünlü isimlerin konserleri, yöresel etkinlikler ve sportif faaliyetlerin yer alacağı 100.yıl kutlama programının son üç günü ise Sarısu Gençlik Kampı'nda düzenlenecek etkinliklerle sürecek. Ünlü isimlerle sürpriz kutlama etkinlikleri organize eden İzmit Belediyesinin bu yıl ki organizasyonlarıyla 100.yıl coşkusunu tüm vatandaşlara yaşatacak.