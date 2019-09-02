İzmit'in parkları artık daha güvenli

Şehir genelinde parklarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren belediyenin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Yuvam Akarca'daki parklarda genel bakım çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemede park alanlarındaki sert zeminler, yeşil alanlar, kent mobilyaları, spor aletleri ve oyun gruplarında zamanla hasar oluştuğu, parklarda bulunan aletlerde kullanımdan dolayı kırıldığı ve mevsim şartlarına bağlı olarak esnediği tespit edildi.

Çocukların güvenliğinin her şeyden önemli tutulduğu çalışmalar kapsamında parklarda kaynak bakımı, ahşap bakımı, boya bakımı, yeşil alan bakımı, elektrik bakımı, su bakımı ve sert zemin bakımı ile tamirleri yapılırken bu bölge içerisinde yeşil alanlarda tırpan çalışmalarına da devam ediliyor. Güvenlik ve bakıma olduğu kadar görselliği de önem veren İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri tarafından ayrıca Yeni Mahalle İnkılap Caddesi ile Radar Caddesi arasında yapılan merdiven çevresinde bitkilendirme çalışmaları kapsamında sahaya süs elması, melez servi, zakkum ve ardıç türünde bitkiler dikildi.