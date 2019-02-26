İzmit'in parklarında eksikler gideriliyor

KOCAELİ(İHA) – İzmit'te zamanla hasar alan park alanlarında yenilenmeye çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle ve sokaklarda yer alan park alanlarında banklar, spor aletleri, korkuluk ve oyun gruplarında zamanla oluşan hasarlar belediye ekipleri tarafından yenilenmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalar kısa sürede tamamlanırken, çocuklar ve vatandaşlar için düzenli ve güvenli ortamlar oluşturuluyor.

Kentin dört bir yanındaki park yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, “Eski parklardaki oyun grupları, oturma alanlarıyla çevre düzenlemeleri yeniden yapılıyor. Özellikle çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda zeminin kauçukla kaplanmasına ayrı bir önem veriyoruz. Yenilenen parklara çok fonksiyonlu çocuk oyun grupları, fitnes aletleriyle çok daha kullanışlı kent mobilyaları monte ediliyor. Ayrıca aydınlatma sistemleri de yenilenen parklar eskiye oranla daha modern ve kullanışlı hale getirilmiş olunuyor” dediler.

Açıklamaların devamında, “Çocuk doktoru bir belediye başkanımızın olmasından dolayı çocukların oyun alanları titizlikle kontrol ediliyor. Çocukların güvenliği ve sağlığı için parklarımız sürekli olarak yenileniyor. Çocuk parklarında belediyemiz tarafından çocuklarımızın güvenliği için birinci kalitede ve sağlıklı ürünler kullanılmaya özen gösteriliyor” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından şehir merkezi ve köy ayrımı yapılmaksızın gece gündüz yürütülen çalışmalar sonucunda İzmit'in cadde ve sokakları tertemiz bir görüntüye kavuşuyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gündüz 08:00 gece 03:00 saatleri dâhilinde aralıksız olarak devam eden temizlik çalışmaları sonucu İzmit'te Sokak ve caddeler temiz bir görünüme kavuşuyor.

Vatandaşlara çöplerini çöp atma saatlerinde sokağa çıkarmaları konusunda da uyarılarda bulunan yetkililer, sokaklarda görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla belediyenin Alo Atık hattını da kullanabileceklerini belirttiler.