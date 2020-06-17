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İzmit'in parklarında rengarenk çiçekler açtı

İzmit Belediyesi ekipleri, ilçenin birçok parkında peyzaj çalışmaları ve çiçek ekimi gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Sabri Yalım Parkı, Yeni Cuma Parkı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı ve Kınalı Asker Parkı başta olmak üzere birçok parkta peyzaj, çevre düzenlemesi ve çiçek ekimi gerçekleştirdi. Titiz bir çalışmayla bakım çalışmalarını yürüten ekipler İzmit'in parklarını yaza hazır bir hale getirdi.


Parkların çeşitli noktalarına çiçekler eken ekipler, bakım çalışmalarını özenli bir şekilde gerçekleştirdi. Peyzaj ve çevre düzenlemesinin yanı sıra rengârenk ekilen yüzlerce çiçekle birlikte İzmit'in parklarında göze hoş gelen renkli görüntüler oluştu.

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