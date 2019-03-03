İzmit'in pasta ustaları İZMEK'te yetişiyor

İzmit Belediyesi bünyesindeki İZMEK'te vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pastacılık kursuda eğitim alanlar, meslek sahibi oluyor.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'yle ortaklaşa düzenlenen pasta yapımı ve sunumu kursu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında da büyük ilgi görüyor. Doğum günü, nişan, düğün gibi özel günlerin vazgeçilmezi olan pasta yapımı konusunda eğitimlerin verildiği ve İZMEK tarafından açılan pasta yapımı ve sunumu kursu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kurslar sayesinde pek çok vatandaş meslek sahibi olup aile bütçesine katkı sağlıyor, öğrendiklerini kazanca çeviriyorlar.

Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan İZMEK Çukurbağ Kurs Merkezi'nde faaliyetini sürdüren ve 30 kursiyerin katıldığı pasta yapım eğitimleri, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat Kadriye Öztürk'ün öğretmenliğinde gerçekleşiyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre Kasım ayında başlayan Pasta yapımı ve sunumu kursu 8 aylık eğitimin ardından Haziran ayında bitecek olup kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Sertifikası” almaya hak kazanacaklar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan eğitmen Kadriye Öztürk, “8 aylık kurs süresinde kursiyerlerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel konular, kişisel bakım, iş kıyafeti ve kullanımı, hijyen ve sanitasyon, bulaşık yıkama ve çöp atımı, besin öğeleri, karbonhidratlar, proteinler, yağlar ve günlük gereksinimleri, besin grupları, süt ve türevleri, çırpılarak hazırlanan hamurlar, pastalar, kekler ve çeşitleri hazırlama ve uygulamaları, krema hazırlama, sos ve şuruplar, jöle, şekerleme ve çikolataların kullanımları, çikolata çeşitlerinin kullanımı, gato pastalar, baton pastalar gibi konularda teknik bilgiler verilirken, dekoratif tekniklerle pasta süsleme, maket pasta üzerine motif yerleştirme, konuları da işleniyor” dedi.