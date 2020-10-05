İzmit'in Perileri sezona galibiyetle başladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 61-61 biten karşılaşmada deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 68-69 mağlup etti.

İzmit Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye İzmit Belediyespor iyi başlayamadı ve ilk periyot 22-13 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta toparlanan İzmit Belediyespor, farkı eriterek devreye 29-29 eşitlikle girdi. Karşılıklı sayıların olduğu üçüncü çeyrek, 47-44 Bellona Kayseri Basketbol lehine sonuçlandı. Maçın son çeyreği ise büyük bir heyecana sahne oldu. İki takımın da maçı kazanmak için yüklendiği son çeyrek 61-61 tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. Uzatma periyodunu ise daha iyi oynayan İzmit Belediyespor, maçı 68-69 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

İzmit Belediyespor'da Kübra Erat ve Egle Siksniute 16, Milica Jovanovic 14, Clarissa Dos Santos 10, Erica Wheeler 8, Elif Emirtekin ise 5 sayı ile oynadı. Bellona Kayseri Basketbol'da ise Melis Gülcan'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

İzmit Belediyespor, ikinci hafta mücadelesinde 7 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi konuk edecek.