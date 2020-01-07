İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit'in perileri' Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile mücadele edecek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde birinci devreyi 7’nci sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile eşleşti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Liginde birinci devreyi 7'nci sırada tamamlayan İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşti.


İzmit'in Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi İzmit Belediyespor, ilk yarıyı 6 galibiyet 6 mağlubiyet ile 7'nci sırada tamamlarken Kadınlar Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı. Sezon boyunca mücadeleci ruhlarıyla ön plana çıkan İzmit Belediyespor'un perileri, çeyrek finalde ilk 8 takımın katıldığı Kadınlar Türkiye Kupası'nda, ligi 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde birinci devreyi ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray, OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş TRC İnşaat, İzmit Belediyespor ve Bellona Kayseri Basketbol, 3-7 Mart tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.