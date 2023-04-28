İzmit'in sembolü gençlerin cazibe merkezi olacak

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sembol bir yapı olan, uzun zamandır bakımsız ve yıpranmış halde bulunan Halkevi binasının ihale süreci tamamlandı. Baştan aşağı onarılacak bina, son teknolojiler kullanılarak gençlerin cazibe merkezi olacak komplekse dönüşecek.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet tarihinin sembollerinden biri olarak bulunan Halkevi binasıyla ilgili çalışmaları Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yerinde inceledi. Bina, uzun zamandır yıpranmış haliyle vatandaşların dikkatini çekiyordu. Bir önceki Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Halkevi'nin yenilenmesi için başlattığı proje çalışmasından sonuç alamamıştı. Aksoy'un ardından göreve atanan Vali Seddar Yavuz ise binanın onarılması adına çalışma başlatmıştı. Mevcut binanın yıkılmaması ve güçlendirilip, onarılması kararı alındı. Depreme dayanıklılığı ve sondaj çalışmalarının da tamamlandığı binayla ilgili ihale süreci de tamamlandı. Yüklenici firmaya 7 Nisan'da yer teslimi yapıldı. Vali Yavuz, projenin tamamlanmasının ardından binada neler olacağını anlattı. Bina çok maksatlı salonlar, kitap kafeler, sanat faaliyetler ile gençlerin ilgisini toplayacak bir komplekse dönüşecek.

"Bina, Cumhuriyet döneminin yenilikçi anlayışını yansıtmaktadır"

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Bugün şehrimizin gündemini uzun yıllardır meşgul eden ve restore edilmesi ve hizmete açılması arzu edilen ve Cumhuriyet döneminin önemli eserlerinden biri olan Halkevi binası bahçesinde bulunuyoruz. Binayla ilgili de kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu yapı T planlı, 2 katlı, kısmi bodrumlu ve kısmi çatılı bir yapıdan oluşmaktadır. 1937'de temeli atılan bina 10 Eylül 1941 yılında halkevi binası olarak hizmete açılmıştır. Modernist mimari üslupla inşa edilen bina; Adana Halkevi binası ve Ankara opera binasıyla birlikte Türkiye'de üç örnekten birisi olarak Cumhuriyet döneminin yenilikçi anlayışını yansımaktadır. Binadaki yapıyı ikiye bölen hem de çatı katında birleştiren ara kesit mekanı ile mimarinin ve türünün ilk örneklerinden birisidir. Ayrıca kuzeybatı köşesindeki deniz feneri olarak kullanılmış olan kulesi binayı daha da ilginç hale getirmektedir. 1980 yılından bu yana İzmit Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu olarak hizmet veren bina geçmişte halkevi, şehir tiyatrosu, turizm müdürlüğü, öğretmenler lokali, musiki cemiyeti gibi kurum ve kuruluşlara mekan olma özelinde taşımaktadır. Sizlerin de yakından takip ettiği ve yapılmasını arzu ettiği bu restorasyonla ilgili olarak göreve başlamamla birlikte geçmişte yapılmış restorasyon projelerinin yeni olup olmadığını kontrol etmek üzere Gebze Teknik Üniversitesi'nden bir hoca heyetiyle bir çalışma başlatılmış ve binada gerekli teknik incelemeler yapılmış. Yine heyet tarafından simülasyonlar gerçekleştirilmiş. Meydana gelebilecek, depremdeki dayanıklılığı da ölçülmüş, sondaj çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan sonra hazırlanan restorasyon, tadilat projesi, 28 Temmuz 2021 tarihinde kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaydan sonra işimiz sürekli ihale edilmiş ancak o dönem artan inşaat maliyetleri nedeniyle ya yaklaşık maliyetinin çok üstünde teklifler gelmiş ya da ihaleye katılım söz konusu olmamıştır. Yine hepimizin takip ettiği tarihlerde 23 Kasım 2021'de mesela bir ihale yapılmış. Daha sonra 7 Nisan 2022'de bir ihale gerçekleştirilmiş. Daha sonra 4 Ekim 2022'de bir ihale gerçekleştirilmiş. En sonunda biliyorsunuz şu anda yaptığımız ihale ile 2 Mart 2023 tarihindeki yaptığımız ihaleyle yüklenici firmaya 30 Mart 2023 tarihinde sözleşme ve 7 Nisan 2023 tarihinde yer teslimi gerçekleştirilmiştir” dedi.

"Bir kompleks olarak tamamlanması planlanmaktadır"

Binada yapılacak işlerle ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, "Binada gerekli temizlikler gerçekleştirilecek. Gerekli görülen duvar, zemin ve kulede güçlendirme yapılacak. Çok maksatlı salonun yenilerek son teknolojiyle donatılması yapılacak. Çatı sisteminde ve karkas kirişlerindeki elemanlar değiştirilecek. Çatı arası ısı ve su yalıtımı yapılacak. Mevcut kiremitlerin yenilenmesi, pencere ve kapıların yenilenmesi, bahçe duvarı ve korkuluklarının yenilenmesiyle boyanması, tüm zeminlerin yenilenmesi, bahçe çimlendirilmesi ve yürüyüş yollarının yapılması, elektrik imalatı olarak çok maksatlı salon ve kafe kısmında ses ve ışık sistemlerinin yapılması, tüm bina elektrik hatları yenilenmesi, engelli asansörü yapılması, mekanik imalatlar olarak tüm binada Wi-Fi, havalandırma, havalandırma tesisatı yapılması, tüm bina pis su, temiz su tesisatlarının yenilenmesi, yangın tesisatlarının yapılması planlanmaktadır. Toplamda 2 bin 500 metrekare kapalı alanda ve 250 kişilik çok maksatlı salondan oluşan yapıda gençlerin ihtiyaç duyduğu tüm yeni altyapıyla birlikte ağırlamayı düşündüğümüz misafirlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirebileceği ve aynı zamanda müzik aletlerine karşı merak ve becerilerini geliştirebilecekleri mini bir sahneyle, yeni makaleleri takip edebilecekleri klasik kütüphane formatından arındırılmış, çağdaş bir kitap kafenin bulunduğu, ayrıca son teknoloji malzemelerle donatılacak ses kayıt odası yer almaktadır. Kişisel gelişim ve sanat yeteneklerini sergileyebilecekleri veya eğitimi alabilecekleri el sanatları atölyeleriyle her türlü ihtiyaçlar ve taleplere uygun birbirinden farklı etüt odaları, yeni konuların konuşulabileceği, hitabet ve özgüvenlerini artırıcı liderlik sınıflarının yanı sıra 250 kişilik gençlerin her türlü sanat faaliyetlerini sunma imkanı sağlayacak bir adet çok maksatlı salon yer almaktadır. Yapı içi ve dışında tüm noktalarda kesintisiz internet bağlantısının bulunduğu ve bahçesinde etkinlik düzenleyebilecekleri gerekli altyapısının sunulduğu bir kompleks olarak tamamlanması planlanmaktadır” diye konuştu.