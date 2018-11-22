İzmit'in sokakları dekoratif kaldırım taşlarıyla güzelleşiyor

İzmit Belediyesi tarafından ilçede çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ömerağa Mahallesi Cemil Karakadılar Caddesi'nde çevre düzenleme çalışması başlatıldı. Kısa bir süre sonra tamamlanması beklenen çalışma ile araç parklanmasını önlemek için kaldırım genişletmeleri yapılarak caddeye yeni bir görünüm kazandırılacak. Dekoratif malzemelerin kullanıldığı çalışma vatandaşlar tarafından beğenildiği kaydedildi.