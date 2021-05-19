İzmit'in sokaklarında 19 Mayıs coşkusu başladı

İzmit Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlediği konvoy, İzmit'in tüm sokak ve caddelerinde vatandaşlarla buluşmaya başladı.

Korona virüs pandemisi sebebiyle meydanların kapalı olduğu bugünlerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da vatandaşların bayram coşkusundan mahrum kalmaması adına konvoy düzenleyen İzmit Belediyesi, şehri sokak sokak dolaşan araçlarıyla bu büyük coşkuya vatandaşları da ortak ediyor. İzmit Belediyesi'nin süslediği hizmet araçlarından oluşturduğu ve sabah erken saatlerde İzmit Belediyesi önünden hareket eden konvoy, şehir merkezinden başlayarak halkı coşkuyla selamlıyor. 19 Mayıs müzikleriyle birlikte İzmit sokaklarında gezen araç konvoyu halkın 19 Mayıs Bayramı'nı kutluyor.