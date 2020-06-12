İzmit'in sokaklarında müzik vatandaşlarla tekrar buluşmaya başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüs süresince evde kalan vatandaşların yeni normalleşme dönemine uyum sağlamaları için, kültür ve sanat etkinlikleriyle İzmitlileri buluşturmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Mavi Yeşil Sokak Etkinliği” ile vatandaşlara moral oluyor.

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Mavi Yeşil Sokak Etkinliği kaldığı yerden devam ediyor. Vatandaşların da eşlik ettiği parçalarla sokakları süsleyen etkinlik, dün İzmit Sanat Sokağı'nda düzenlendi. İzmitlilere keyifli anlar yaşatan müzik dinletisi, farklı sanatçılarla cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında Cumhuriyet Parkı'nda devam edecek.