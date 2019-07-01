İzmit'in sorunları için Büyükşehire çıkarma

Kentteki sorunlara duyarsız kalmayan İzmit Belediyesi, kendi sorumluluk alanlarında olan ve yetkisinde bulunan sorunları çözmek için seferber olurken, yetkisi dahilinde olmayan konuları da ilgili kamu kurumlarına ileterek çözümünü istiyor, takipçisi oluyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi, belediyenin kurumsal ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan şikayet ve talepler titizlikle değerlendirilip ilgili birimler tarafından çözüme kavuşturuluyor. İzmit Belediyesi'nin hizmet kapsamında olmayan vatandaşlardan gelen istek ve talepler de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumlara ivedilikle bildiriliyor. Süreç yakından takip edilip vatandaşlara geri bildirim sağlanıyor.

Özellikle vatandaşların sıklıkla şikayetçi olduğu belediye otobüsü saatlerindeki aksamalar, yeni otobüs hattı istekleri, trafik ve sivrisinek sorunları konusunda sosyal medya hesapları üzerinden İzmit Belediyesi'ne çok sayıda şikâyet ve talep geldiğini söyleyen yetkililer bizim yetkimizin dışında olan konuları vatandaşlarımız adına Büyükşehir Belediyesi'ne ait birimlere iletiliyor ve süreci de yakından takip ediyoruz” dediler.

Gencinden yaşlısına vatandaşlardan gelen tüm bildirimlerin kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'in en hassas olduğu konulardan biri de vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin en hızlı şekilde değerlendirilerek sonuca kavuşturulmasıdır. Belediyemiz hizmet alanına giren bildirimler hızla cevaplandırılıp, çözüme kavuşturulurken; kendi hizmet ağımızda olmayan şikayet ve talepler için de vatandaşlarımız adına Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili diğer kurumlara gerekli taleplerde bulunup, süreci yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştular.