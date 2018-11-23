İzmit'in tarihi yapısı Gençlik Merkezi oldu

İzmit'in Cedit Mahallesi Baç mevkinde yıkılmak üzere olan tarihi bina İzmit Belediyesi tarafından onarıldı. Tarihi yapının açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, AK Parti Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve çok sayıda davetli katıldı. Yaklaşık 600 bin TL harcanarak restorasyonu tamamlanan tarihi yapının açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan , “Birkaç anlamı bir arada bulunduran açılışı icra ediyoruz. Bu şehrin sembol binalarından biridir. Çocukluğumuzdan beri Baç dendiğinde bu bina akla gelir. Uzun uğraşlarımız oldu. İzmit Belediyesi ah de vefayı çok önemseyen bir belediyedir” dedi.

Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İzmit'e güzel eserler kazandırdık, hem büyükşehir olarak hem İzmit Belediyesi olarak. Pek çok tarihi konağı günümüze taşıdık. Mirasımıza sahip çıktık. Önemsiyoruz eğitimi. Eğitim dediğimiz olayda yerel yönetim mutlaka işin içinde olmalı Bunu ben hükümet nezdinde de değerlendiriyorum, söylüyorum. Bundan sonra yerel yönetimlere daha çok önem verilmeli ” diye konuştu.

İzmit Belediyesi ve KİHMED iş birliğinde hizmet verecek olan Gençlik Merkezi'ne haziran ayında vefat eden İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Barış'ın adı verildi.