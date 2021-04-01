İzmit'in tarihi yolunu yenileyecek projede ilk adım atıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan tarihi yürüyüş yolunu yeniden düzenleyecek olan projeni ihalesi gerçekleştirildi.

İzmit merkezinde yer alan yürüyüş yolunu cazibe merkezi haline getirecek proje için ihale gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilen ihaleye 3 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 39 milyon 629 bin TL olurken, en düşük teklif ise 38 milyon 824 bin TL oldu. Yeni bir yürüyüş yolu hedefliyle başlanılacak çalışmalarda Büyükşehir, kot farkını indirip araç yollarını yükselterek eşit seviyeye getirecek. Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılırken Cumhuriyet Caddesi'nde trafik akışı daha kontrollü bir şekilde trafiğe açık olacak.

Esnafın mağdur olmaması için çalışma üç etaplı olarak gerçekleştirilecek. Öncelikle esnafın durumu gözetilerek kaldırımlar hızlı bir şekilde yapılacak. Yük indirme bindirme için düzenlemeler yer alan projede ambulans ve itfaiyenin geçiş güzergahı da bulunacak. Proje kapsamında Yürüyüş Yolu'nda kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarılacak.

Projede ağaçların ve tarihi dokunun korunmasına özellikle dikkat edilecek ve ücretsiz internet sunulan dinlenme alanları oluşturulacak. Projenin 8 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanması planlanıyor.