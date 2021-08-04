İzmit'in yardım tırları yarın gece yola çıkacak

İzmit Belediyesinin, Manavgat'ta yaşanan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğine katılan İzmitlilerden Gıda Bankası'nda toplanan ihtiyaç malzemeleri yarın yola çıkıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır yangınla büyük bir mücadele veren vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yardım seferberliği başlatılarak tüm İzmitlilere çağrı yapıldı. Manavgat'tan gelen ihtiyaç listesine göre Gıda Bankası'nda toplanan yardımlar 5 Ağustos Perşembe günü (yarın) saat 23.00'de yola çıkacak.