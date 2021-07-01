İzmit'in yerel sanatçısı 100.yıl performansıyla coşturdu

yıl etkinliklerinde sahne alan İzmitli sanatçı Gül Özgüner Altın, seslendirdiği şarkılarla, vatandaşların coşku dolu anlar yaşamasına katkı sundu.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel birbirinden renkli etkinlik ve konserlere imzasını atan İzmit Belediyesi, etkinliklerin üçüncü gününde İzmit'in yerel değeri ile kurtuluş coşkusunu sürdürdü. Kent Meydanında vatandaşlarla buluşan yerel sanatçı Gül Özgüner Altın, sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut ile Dilek Yalçın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserde söz alarak vatandaşlara seslenen Başkan Hürriyet, “100. yıl coşkusuna yakışır bir sanatçımızla beraberiz. Güzel İzmit'imizin kurtuluş etkinliklerinde birbirinden güzel etkinliklerle, birbirinden değerli sanatçılarımızla bir aradayız. Kurtuluş etkinliklerimizle vatandaşlarımızı bir nebze de olsa pandeminin ağır koşullarından çıkarmak istedik. Etkinliklerimize yarından itibaren 4 gün boyunca Sarısu Kampında devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların doyasıya eğlendiği konserde Başkan Hürriyet, Gül Özgüner Altın'a Kocaelispor forması ve plaket takdim etti.