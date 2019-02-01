İzmitli 300 kadına mikro kredi desteği

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi'nin girişimleriyle kente kazandırılan mikro kredi şubesi, 5 yıl içinde binlerce kadına umut kapısı oldu.

Türkiye'de 2003 yılında Prof. Muhammed Yunus'un girişimleriyle Grameen Trust ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından ortaklaşa başlatılan mikro krediden İzmit'te yüzlerce kadın yararlandı. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın girişimleri sonucu 2013 yılından itibaren İzmit'te te şube açan mikro kredi dar gelirli kadınlara umut olmaya devam ediyor. Kadıköy Mahallesi'ndeki mahalle konağı içinde faaliyet gösteren mikro krediye bir yıl içinde 300 kadının başvurdu. Başvuru yapan 300 kadına toplamda 470 bin lira kredi kullandırıldı. Şube tarafından 5 yıl içerisinde ise bine yakın kadına destek verildiği öğrenildi.

Mikro kredi şubesi iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen ev hanımlarına destek sağladığını belirten yetkililer, “Ev hanımlarına 100-1000 lira arasında 46 haftada geri ödenmek üzere faizsiz şekilde kredi imkanı sağlıyor. Kendi işini kurmak isteyen kadınlar bu krediye başvurabiliyor. Dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmasına olanak sağlayan mikro krediden faydalanmak isteyenlerin kredileri 4 günlük bir eğitim sonunda teminat ve kefalet gerektirmeden veriliyor. Kredi alan kadınlara mikro kredi şubesi saha görevlileri yapacakları işlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyorlar” dediler.

Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projelerinden olan İzmit İstihdam Merkezi (İZTİM) iş arayanların umut kapısı oldu. Cumhuriyet Çocuk Parkı'ndaki Sanat Galerisi yanında bulunan İZTİM, işverenler ile iş arayanlar buluşturuyor. Merkezde kişilik ve beceri testleri de yapılarak iş arayanlar uygun işlere yönlendiriliyor. İzmit İstihdam Merkezi sayesinde şimdiye kadar 181 kişinin çeşitli işlere yerleştirildiğini bildirildi.