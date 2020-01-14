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İzmitli çocuklar kukla gösterisi ile eğlenecek

KOCAELİ (İHA) – Daha önce kent merkezindeki etkinliklerle sahne alan “Kaçma Saati” isimli müzikli kukla oyunu bu defa şehir merkezinden uzak mahallerde oturan çocuklar için sahne almaya başlıyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in her fırsatta ifade ettiği “Çocuklar gülerse, dünya güler” sözünden yola çıkarak daha önce kent merkezindeki etkinliklerle sahne alan “Kaçma Saati” isimli müzikli kukla oyunu bu defa Karaabdülbaki Mahallesi'nde sahne alacak. Vaveyla Art Ensemble ekibinin çocukların görsel eğitimi ve gelişimine katkı sunmak düşüncesiyle kurguladığı “Kaçma Saati” isimli müzikli kukla oyunu 15 Ocak Çarşamba günü saat 12.30'da ücretsiz olarak gösterime girecek.


Minik izleyenler neşe dolu zaman geçirmesini sağlayacak kukla oyununun İzmit kent merkezinden uzakta oturan çocuklar için çeşitli mahallelerde gösterime girmeye devam edeceği öğrenildi.

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