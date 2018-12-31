İzmitli çocuklar uyarılıyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin çocuklara yönelik bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Çocuk Hakları Masası tarafından organize edilen eğitimlerle minikler istismar konusunda uyarılıyorlar. Okullar kapanıncaya kadar devam edecek bilinçlendirme eğitimlerinde anaokulu öğrencilerine iyi dokunuş, kötü dokunuş nedir, vücudumuzdaki özel bölgeler nereleridir, vücudumuzu nasıl korumalıyız, tehlike anında yapılması gerekenleri ve kimlerden yardım istemeleri gerektiği anlatılıyor. Yapılan eğitimlerle çocuk istismar olayların önüne geçilmesi hedeflendiği kaydedildi.