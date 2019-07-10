İzmitli çocuklara ücretsiz yüzme kursu

İzmit Belediyesi ücretsiz yüzme kurslarından 7-12 yaş arası yaklaşık 300 çocuk yararlanıyor. Yaz okulu kapsamındaki yüzme kursları Tepeköy'deki Pişman Aquapark'taki yüzme havuzunda Pazartesi ve Perşembe günleri 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Uzman kişiler nezdinde hem yüzme öğrenen hem de yaz tatillerini değerlendiren çocuklar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e kendilerine böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ettiler. Yüzme kurslarının 30 Ağustos'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Tavşantepe'de bulunan Muhtar Tekin Güner Parkı ile Yenidoğan Üstün Sokak'taki park baştan sona elden geçirildi. Çalışma kapsamında parklardaki banklar, oyun grupları, spor alanında oluşan hasarlar ve olumsuzluklar giderildi