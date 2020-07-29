İzmitli dans ekibi Türkiye'yi temsil edecek

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, dünyada ilk kez online olarak düzenlenen IGF Dünya Folklor Birliği Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme gururunu yaşatacak. Dünya Folklor Birliği'nin İspanya'da gerçekleştireceği dijital festivalde Türkiye'yi, İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu temsil edecek. 1949'da kurulan Dünya Folklor Birliği, Covid-19 sebebiyle Uluslararası dijital ortamda düzenlediği Halk Dansları Festivali'nde 30 farklı ülkeden tek ekip katılacak. Dijital festivale Türkiye'yi temsilen koordinatörlüğünü Enis Üstüntaş'ın gerçekleştirdiği yönetimini Meltem Öztürk Başyiğit'in üstlendiği İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi katılacak.

Dünyada ilk defa gerçekleştirilecek olan dijital festival, 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek. Festival; Dünya Folklor Birliği, İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi festivalde Artvin yöresi ve Üsküp Türk Halk oyunları ekipleriyle performanslarını sergileyecek.