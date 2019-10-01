İzmitli emekliler Eskişehir'i gezdi

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Eskişehir turlarına emekliler de katıldı.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Eskişehir kültür turlarına İzmitli emeklilerde katıldı. Tüm işçi ve memur emeklisi üyelerinin katıldığı gezide emekliler Eskişehir'in tarihi ve turistik yerlerini gezerek keyifli bir gün geçirdiler. Emekliler, Eskişehir Odunpazarı Bölgesi, Balmumu Heykel Müzesi, Işıklar Sokak, Atlıhan El Sanatları Çarşısı, Beyler Sokağı, Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, Cam Atölyesi, Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı, Devrim Arabası, Masal Şatosu, Es Miniatürk, Kalyon Gemisi, Porsuk Çayı, Kentpark, Yapay Plajı gezdiler.

Geziden çok memnun kaldıklarını belirten emekliler, bu gezi için İzmit Belediyesi'ne ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler.