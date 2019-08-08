İzmitli Ferhat Göçer Fuar konserinde duygusal anlar yaşadı

Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında Güneş sahnesinde bu kez İzmitli sanatçı Ferhat Göçer, konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ferhat Göçer konseri'ne binlerce Kocaelili katıldı. Ferhat Göçer'in sevilen şarkılarını beğeniyle dinleyen Kocaeliler, İzmit Lisesi mezunu olan hemşerileri Ferhat Göçer'in şarkılarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Kocaeli fuarında çocukluk ve gençlik anılarının olduğunu söyleyen sanatçı fuardaki coşkuyu kişisel sosyal medya hesabından canlı yayınla tüm takipçileri ile paylaştı.

İçimdeki Hazine ve Sensin isimli şarkılarıyla 2019'a damgasını vuran sanatçı, Kocaeli Fuar'ında düzenlenen konserde hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Slow müziğin üstatlarından Ferhat Göçerin aşk şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen Kocaeliler; hareketli şarkılarla birlikte coşkulu anlar da yaşadı.

Fuarda konser vermek benim için çok özel

Kendisinin çocukluk ve gençlik yıllarının Kocaeli'nde geçtiğini ifade eden Göçer, Kocaeli Fuarı'nda konser veriyor olmanın kendisi için çok özel olduğunu ifade etti. Kocaeli'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Ferhat Göçer, Kocaeli'nin yerinin kendisi için apayrı olduğunu ve konserinde yaşanan coşku ve ilgi için konsere gelen Kocaelililere ve katkıları sebebiyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

30 Ağustos coşkusu Işın Karaca ile

09 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00'da Gebze Metin Oktay Stadında ünlü Türkücü Alişan ile buluşacak Kocaeliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Işın Karaca'nın güçlü sesi ile yaşayacak. Pop Müziğinin güçlü sesi bu yıl çıkardığı Canımın Yarısı ile kendinden söz ettiren Işın Karaca Kocaeli Fuarında Zafer Bayramına özel sahne performansı ile sevenleriyle buluşacak.