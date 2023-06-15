İzmitli Irmak modern pentatlonda Türkiye birincisi oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, modern pentatlonda Türkiye Şampiyonu olan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Irmak Rızaoğlu'nu makamında ağırlayarak tebrik etti.

Nevşehir'de düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda İzmit Ortaokulu adına Kocael'yi temsil eden Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Irmak Rızaoğlu, modern pentatlonda birinci oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, başarılı sporcu Irmak Rızaoğlu ile annesi ve kardeşini makamında ağırladı. Kocaeli Yüzme Kulübü Atletizm Antrenörü Abdil Ceylan'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Hürriyet, elde ettiği Türkiye 1'inciliği ile Kocaeli'yi gururlandıran Irmak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.