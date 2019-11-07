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İzmitli kadın basketçiler Avrupa Şampiyonasında

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında İzmit’i temsil edecek.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında İzmit'i temsil edecek.


A Milli Basketbol takımı aday kadrosuna seçilen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı sporcusu Gizem Yavuz, Sırbistan A Milli Takımına seçilen Sasa Cado ve Litvanya A Milli takımına seçilen Monika Grıgalauskyte 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında İzmit'i temsil edecek. 12 Kasım 2019 ile 7 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak maçlarda, Milli takımda verecekleri mücadele öncesi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı sporcularına başarılar dileyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Belediyemizin kadın basketbol takımında mücadele eden sporcularımızın milli takıma seçilmeleri, ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek olmaları hepimiz için büyük gurur. Sporculara verecekleri mücadelede başarılar diliyoruz” dedi.

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