İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmitli kadınlar, doğa ile iç içe bir gün yaşadı

İzmitli kadınlar, düzenlenen doğa turu ile Ormanya ve Seka Kamp alanında stres attı.


Düzenlediği turlar ile şehri vatandaşlara tanıtan, hoş bir vakit geçirmelerini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gez Gör Kocaeli'de, salgın kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nden başvuran grup, Ormanya ve Seka Kamp alanını içeren Doğa Kocaeli turuna katıldı. 25 kişilik grup, rehber eşliğinde Ormanya ve Seka Kamp alanını gezdi. Gezi turu ile hoşça vakit geçiren grup, doğanın sessizliğinde, doğayla buluştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.