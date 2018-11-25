İzmitli kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

Kocaeli'de kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında son zamanlarda artan şiddet olaylarına tepki çekmek için yürüdü.

Kocaeli'nin, İzmit ilçesinde toplanan kadınlar, Perşembe Pazarı Mevkii'nden Doğu Kışla Parkı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Kocaeli'nin birçok ilçesinden toplanarak bir araya gelen vatandaşlar, turuncu giyinerek 25 Kasım'ın önemini duyurmaya çalıştı. AK Parti Kocaeli Teşkilatı Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, parti yöneticileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadına şiddet turuncu çizgimizdir”

Kadınlar yürüyüş boyunca, “Kadına şiddet turuncu çizgimizdir” sloganları attılar. Doğu Kışla Parkında sona eren yürüyüşte gurup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, kadına yönelik şiddetin son bulmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan, kanunlardan ve kadın haklarından bahsetti. Açıklamaların ardından yürüyüşe katılan kadınlar ellerini turuncuya boyayarak el izi bıraktılar. Kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla yapılan yürüyüşe yoğun katılım gerçekleşti.