İzmitli kadınların alın teri ipek halıya dönüşüyor

İzmit Belediyesinin Tavşantepe İpek Halı Dokuma Atölyesi'nde üretime katılan ve aile ekonomilerine katkıda bulunan kadınların ilmek ilmek dokuduğu halılar büyük ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Tavşantepe - Bekirdere Sağlık Ocağı karşısında hizmet veren İpek Halı Dokuma Atölyesi'nde kadınlar üretime aralıksız devam ediyor. Büyük emekle ilmek ilmek dokunan halıları sabırla işleyen İzmitli kadınların hünerleri büyük ilgi görüyor. Ekim 2020'de kurs merkezinden atölyeye dönüştürülen binada 11 halı dokumacı kadın hem üretiyor, hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kadına yönelik projeler geliştiren, üretime katılmalarına ve istihdamlarına özel önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in oluşturduğu iş sahalarından biri olan Tavşantepe İpek Halı Dokuma Atölyesi'nde unutulmaya yüz tutan dokuma sanatının da zamana tutunması sağlanıyor.

İzmit Belediyesi, ipek halı dokumacılığının canlandırılması için Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde tarımsal üretim adımları da atmıştı.