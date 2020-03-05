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İzmitli karateci Yüksel Bakü'de madalya mücadelesi verecek

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tam Yüksel, Kocaeli’yi milli düzeyde Bakü’de temsil etti.

İzmit Belediyesporlu genç sporcu Halit Tam Yüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil etti.


Sporun birçok branşında Kocaeli'yi başarıyla temsil eden İzmit Belediyesporlu sporcular, milli takım düzeyinde de Türkiye'yi temsil ediyor. Son olarak İzmit Belediyesporlu karateci Halit Tam Yüksel, Kocaeli'yi milli düzeyde Bakü'de temsil etti. İzmit Belediyespor'un 19 yaşındaki genç karatecisi Halit Tamyüksel, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak Bakü Open Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. İzmit Belediyespor antrenörleri, 84 KG'de U-21 milli takımına seçilen genç sporcu Tamyüksel'in Bakü'den başarılı sonuçlarla döneceğine inanırken Tamyüksel kendisine verdikleri desteklerden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve yöneticilerine teşekkür etti.

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