İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmitli karateciler, Sakarya'dan 11 madalya ile döndü

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi bünyesinde yeni kurulan İzmit Belediyespor Karate Takımı katıldığı iller arası karate turnuvasında 11 madalya alarak büyük başarıya imza attı.


Spor kenti İzmit sloganıyla yoluna devam eden İzmit Belediyesi'nin belediye bünyesinde yeni kurduğu İzmit Belediyespor Karate Takımı, 11 madalya birden kazandı. Antrenör Timur Doğan nezaretinde Sakarya'da düzenlenen ille arası karate turnuvasında başarıyla müsabakalar çıkaran İzmit Belediyespor Karate Takımı, 11 madalya alarak büyük başarıya imza attı.


Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen ille arası karate turnuvasına İzmit Belediyespor dahil olmak üzere bin 400 sporcu ve 49 kulüp katılım sağladı. Çeşitli yaş grupları arasında düzenlenen turnuva sonrası dereceye giren sporculara madalyalarını protokol üyeleri takdim etti. İzmit Belediyespor Karate Takımı'nın katıldığı ilk turnuvada 11 madalya alarak büyük başarıya imza atması gelecek turnuvalarda daha büyük başarılarının alınacağının habercisi oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.