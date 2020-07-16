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İzmitli Kıbrıs gazisi kalp krizine yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Salur, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Salur, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.


İzmit'te yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Salur(70), Malta Mahallesi'nde ikamet ettiği evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Deniz Kuvvetlerinden emekli olan yüzbaşı Salur, için Malta Merkez Camiinde öğle namazına müteakiben askeri tören düzenlendi. Törene İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Mesut Yalçın, Salur'un ailesi, yakınları katıldı.


Taziyelerin ardından kılınan cenaze namazı sonrası 2 çocuk babası Salur'un cenazesi, İzmit Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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