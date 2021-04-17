İzmitli öğrenciler pandemiden akıl oyunlarıyla korunacak

İzmit Belediyesi, öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak için Gültepe İlköğretim Okulu'na 84 adet akıl oyunu seti hediye etti.

Pandemi döneminde eğitime verdiği destekle adından söz ettiren İzmit Belediyesi, katkı sunmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gültepe İlköğretim Okulu'na giderek 84 adet akıl oyunu setini okul müdürü Aşkın Miril'e teslim etti. Öğrenciler, pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan okulların yeniden eğitime başlamasıyla birlikte akıl oyunları setinden faydalanabilecek.

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerine destekte bulunan İzmit Belediyesine teşekkür eden Gültepe İlköğretim Okulu Müdürü Aşkın Miril, “Çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunacak bu güzel akıl oyunları setini bizlere gönderen, başta belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Ceren Öker Cömert ise “Çocuklarımızın sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunabilmek ve eğlenirken öğrenmelerine destek olmak amacıyla akıl oyunu setlerini okulumuzla paylaştık. Çocukların akıl oyunları setleriyle pandemi sürecinde keyifli vakit geçirmelerini umuyoruz. Hepsine güzel günler diliyoruz” diye konuştu.