İzmitli öğrencilere çevre eğitimi

İzmit Belediyesi'nin öğrencilere yönelik çevre bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında İzmit sınırları içeresindeki ilkokul öğrencilerine geri dönüşümün önemi anlatılarak çevreye duyarlı şekilde yetişmeleri sağlanıyor. Program dahilinde Özel Atafen, Fevzi Çakmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Alikahya ve Kuvayi Milliye ilkokullarında 607 öğrenciye de çevre bilinçlendirme eğitimi verildi. Afiş, broşür gibi dökümanlarla desteklenen eğitimlerde kullanılmış yağların lavabolardan dökülmemesi, atık pillerin, elektronik atıkların, kağıtların çöpe atılmaması istenerek geri dönüşümün çevre ve ülke ekonomisi için önemi anlatılıyor. Öğrenciler, eğitimlerden oldukça memnun olduklarını söylediler.