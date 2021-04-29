İzmitli pişmaniyecilere pişmaniyeli destek

Dini bayramlar öncesinde personele çikolata ikram etmeyi gelenek haline getiren İzmit Belediyesinde bu kez bayram öncesi ağızlar pişmaniye ile tatlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet meşhur pişmaniyeyi üreterek ülke geneline ve yurt dışına satan fakat pandemi yüzünden zor günler geçiren kent esnafına katkıda bulunmak amacıyla bu bayram tercihini çikolatalı pişmaniyeden yana kullandı. İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği ile irtibata geçen Başkan Hürriyet, personele İzmit pişmaniyesi hediye etti.

Bayram öncesinde kendilerine İzmit pişmaniyesi ikram edilen personel ise belediye başkanı Hürriyet'e teşekkür ederek bayramlarını kutladı.