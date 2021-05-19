İzmitliler bayram coşkusunu müzisyenlerle yaşadı

İzmit Belediyesi, pandemiden olumsuz etkilenen yerel müzisyenlere destek olmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel online konser düzenledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gün boyunca düzenlediği etkinliklerle bayram coşkusunu kentin dört bir yanında doyasıya hissettiren İzmit Belediyesi, online konserlerle de bayram sevincini vatandaşlara yaşattı. Kocaeli Müzisyenleri Sahne ve Set Çalışanları Derneği ile İzmit Müzisyenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklığında 35 müzisyenin katılımıyla gerçekleştirilen konser etkinliği, vatandaşları adeta dünden bugüne yolculuğuna çıkardı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan online konsere İzmitliler yoğun ilgi gösterdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen program için vatandaşlar Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.