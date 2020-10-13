İzmitliler, Levent Kırca'nın anma etkinliğinde buluştu

Usta oyuncu, yazar ve yönetmen Levent Kırca'nın 5. ölüm yıl dönümünde İzmit Belediyesi, İzmit 'Unutmaz etkinlikleri' kapsamında Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da anma programı düzenledi.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ‘İzmit Unutmaz' etkinliklerinin bu hafta konuğu 12 Ekim 2015'te aramızdan ayrılan, Türkiye'nin mizah ustası Levent Kırca idi. Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleşen anma etkinliğinde, programın sunumunu tiyatrocu Numan Ertuğrul Uzunsoy gerçekleştirirken oyun İstasyonu Kurucusu, Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülabi Turan ile Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kadir Yüksel konuk olarak katıldı.

Oyuncu, yazar, yönetmen ve bir dönemin efsanevi hiciv ustası Levent Kırca'yı, Olacak O Kadar programından derlenen skeçler ile anan İzmitliler, aynı zamanda kentin değerli isimlerinin gerçekleştirdiği söyleşi ile Kırca'nın birçok yönünü öğrendi. Pandemi kurallarına dikkat edilen etkinlikte, maske altında dahi İzmitlilerin gülücüklerinin eksik olmadığı fark edildi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik sonunda, söyleşiyi gerçekleştiren Oyun İstasyonu Kurucusu, Drama ve Tiyatro Eğitmeni Gülabi Turan ile Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kadir Yüksel'e hediye takdim edildi. Mutluluklarını dile getiren konuklar, böylesi güzel etkinliklerin devamını beklediklerini ve İzmitliler için sanatın her yönünü sahnelere taşıyan İzmit Belediyesine teşekkürlerini sundu.