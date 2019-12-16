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İzmitliler tarih gezilerine yoğun ilgi gösteriyor

İzmit Belediyesi, vatandaşlara yaşadıkları kenti daha yakından tanımak amacıyla düzenlediği tarih gezileri büyük ilgi görüyor.


İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaşadıkları kenti daha yakından tanımaları hedeflenen tarih gezileri devam ediyor. Bu kapsamda son olarak aralarında emekli öğretmenler grubu ile öğrencilerin aralarında olduğu 600 kişi tarih turlarından faydalandı. Gerçekleştirilen tarih gezilerinde özel tur rehberi eşliğinde bölgenin çeşitli tarihi mekanlarını gezen vatandaşlar, alanlar hakkında bilgi aldı. Geziye katılan vatandaşlar, sur kalıntıları arasından tarihi Orhan Camii'ne gelerek buradan İzmit'i kuşbakışı görme imkanı buldu.


Geziye katılan İzmitliler, Karaburç'u gördükten sonra tarihi sokaklardan Akçakoca meydanına inerek ve sırasıyla Akçakoca Cami, Osmanlı Meydanı, Akçakoca Anıtı, Süleyman Paşa Hamamı, Sırrı Paşa Konağı, El Beyoğlu Konak, Pembe Köşk, Yumurtacı Camii, Kapanca Sokak'taki tarihi yerleri, Redif Binası, İmaret Camii, Kasr-ı Hümayun, Paşalar Dairesi, Saat Kulesini de yakından tanıyarak turu tamamladılar.


Vatandaşlar, gezip tanıma ve kentteki güzellikleri görme fırsatını kendilerine sunan İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.

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