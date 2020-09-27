İzmitliler tarihe yolculuk yaptı

İzmit Belediyesi, 27 Temmuz Dünya Turizm Günü'nü İzmitlilerle birlikte Tarih Koridoru gezisi düzenleyerek kutladı. İzmit'in tarihi konaklarını, camilerini, yollarını gezen vatandaşlar İzmit Belediyesi sayesinde geçmişe yolculuk yaptı. M.Ö. 12. yy'a kadar uzanan İzmit tarihinin önemli yapılarının bulunduğu Tarih Koridoru'nu gezen katılımcılar tarihin izlerini yerinde görme fırsatı yakaladı.

İzmit Belediyesi önünde bir araya gelen katılımcılar daha sonra rehber eşliğinde Tarih Koridoru'nu gezmeye başladı. Canfeda Kethüda Hatun Çeşmesi'nden başlayarak Orhan Camii, Antik Tiyatro anlatımı, Akçakoca Dere Camii, Süleyman Paşa Hamamı, Kayı Boyu Günlük Yaşam Alanı, Akçakoca Osmanlı Meydanı, Akçakoca Heykeli, Selim Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Yumurtacı Mescidi, Pembe Köşk, Yeşil Konak, Yeni Hamam, Atatürk ve Redif Müzesi, Abdüsselam İmaret Camii, Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi ve Saat Kulesi'nde devam eden Tarih Koridoru gezisi Atatürk Heykeli'nin önünde fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Öte yandan İzmit Belediyesinin düzenlediği, Afro-Amerikan ve Batı Müziği teknikleriyle harmanlanmış Jazz Night etkinliği sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Speaking Cafe'de düzenlenen etkinlikte seslendirilen Miles Davis, Louis Armstrong, Art Balkey gibi büyük sanatçıların parçalarına, izleyenler alkışlar ve danslarıyla eşlik ettiler.