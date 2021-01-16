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İzmitlilerin talepleri Büyükşehir Meclisine taşındı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, İzmitliler’in çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, İzmitliler'in çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir meclis toplantısında İzmitliler'in çözüm bekleyen sorunlarını dile getirdi. Başkan Hürriyet, Alikahya sakinlerinin İZAYDAŞ konusundaki rahatsızlıklarını, İnönü Caddesi hakkındaki önerilerini ve Kuruçeşme Hatipköy mezarlığında yer kalmamasıyla ilgili muhtarlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesine iletti.


İnönü caddesinin çekim merkezine haline gelmesi için önerilerde bulunan Başkan Hürriyet, “İnönü Caddesi'ndeki esnaflar uzun zamandır, size ve bize sık sık taleplerini ve şikâyetlerini iletiyorlar. Ben bir kez daha hatırlatmak istedim. Cadde esnafının ticaret hacminin arttırılması için beraberce bir şey yapabiliriz, esnafları da beraber gezebiliriz. Oranın ticari hacminin geliştirilmesiyle, çekim merkezi olmasıyla alakalı bir planlama var mı? Orayla ilgili beraberce konuşabiliriz” dedi.


Kuruçeşme Hatipköy mezarlığında defin yeri kalmadığını aktaran Başkan Hürriyet, “Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı'nda defin yeri kalmadığından Hatipköy, Fatih ve Kocatepe muhtarlarımızın Mezarlıklar Müdürlüğünün orada bir mezarlık yeri tahsis edilmesiyle alakalı talepleri var” diye konuştu.

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