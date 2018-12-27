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İzmit'te 10 yıl içinde 500 park yapıldı

İzmit Belediyesi park yapımlarına hız kesmeden devam ediyor.


İzmit Belediyesi park yapım çalışmalarını ara vermeden devam eden ekipler bu kapsamda Alikahya Fatih Mahallesi'ne de yeni bir park yapıyor. 10 yıl içerisinde şehrin dört bir yanına 500'e yakın park kazandırdı. Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Alikahya Fatih Mahallesi'ne Sultan Murat Caddesi'nde yaklaşık 1700 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan parkta çocuk oyun alanı, dinlenme alanı, yürüyüş yolu, kondisyon alanı ile basketbol sahası bulunduğunu söylediler. Bitkilendirme çalışmalarıyla kent mobilyalarının yerleştirilmesinden sonra parkın Ocak ayı içinde hizmete açılacağı kaydedildi.


Bölge sakinleri park için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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